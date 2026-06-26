ついに殺人容疑で逮捕６月19日の朝９時、警視庁麻布署から１台の護送車両が姿を現した。運転席と後部座席との間に設けられた金網の向こうに男の顔が見える。ちょうど２ヵ月前に死体遺棄罪で送検された際は助手席の陰に身を隠そうとしていたが、この日は正面を向いて静かに目を閉じていた──。警視庁は６月17日にIT関連会社『Linuxジャパン』代表の水口克也被告（49）を、同社役員の神山猛さん（当時54）の殺害容疑で再逮捕した。