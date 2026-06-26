◇W杯北中米大会1次リーグF組日本―スウェーデン（2026年6月26日ダラス）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の最終第3戦で、日本代表（FIFAランク16位）はスウェーデン（同36位）と対戦。DAZNの配信で音声が被るトラブルが多発した。試合前の森保一監督のインタビューの際に、実況アナウンサーがスタメンを発表する声と被るトラブルが起こった。試合中にも野村明弘アナの実況に他の実況アナの声が被る場面があった。