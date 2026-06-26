森保一監督が率いる日本代表は、現地６月25日に北中米Ｗ杯のグループＦ最終節で、スウェーデン代表と対戦している。立ち上がりから拮抗した展開。17分には田中碧が素早い攻守の切り替えで、高い位置でボール奪取に成功する。背番号７の果敢なプレッシング。球際の強さ。だが、このプレーはファウルを取られる。 試合を中継する『NHK』で解説を務める本田圭佑は「なんでやねん！」と異議。「ないって」と判定に不満げ