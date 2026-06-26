高級車のポルシェで暴走して車2台に衝突し、3人にけがさせた疑いで中国人の男が逮捕されました。会社役員の許禎逹容疑者（23）は6月9日、東京・文京区の交差点でポルシェを運転して右折する際、中央分離帯の防護柵を突き破るなどして対向車線の車2台に衝突し、3人にけがを負わせた疑いが持たれています。交差点を曲がる直前の速度は時速100キロに達していて、許容疑者は「黄色信号になり早く交差点を右折したいと思い、加速しまし