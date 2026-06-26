【イスタンブール共同】イランのメヘル通信は25日、ホルムズ海峡でイランが指定する航路以外の通航は禁止されているとしたイラン革命防衛隊の警告を受け、通航しようとした日本関連の船舶2隻が進路を変更したと報じた。