FIFAは日本時間26日、公式Xにて観客動員数が過去最高となる360万5357人に到達したことを報告しました。開催国アメリカの試合や、日本対スウェーデン戦が行われたこの日、FIFAは公式Xで「2026大会は史上最も多い観客数の大会です」とポスト。エクアドルがドイツを撃破した試合でも、会場のニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムでは巨大スクリーンに観客動員数レコードとして「3,605,357」と表示されました。まだグループステ