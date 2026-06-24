6月26日に行われるFIFAワールドカップ2026年北中米大会の日本対スウェーデン戦で現地アナウンサーを務めるのは、NHK・小宮山晃義アナウンサー（42）。6月15日にNHKで放送された対オランダ戦で実況を担当し、解説を務めた元日本代表・本田圭佑（40）とのユニークかつ的確な掛け合いが視聴者から反響を呼んでいた。「例えば、本田さんが『11番（オランダFWコーディ・ガクポ）が、めっちゃウザいですよ』といった彼独自の言い回しを冷