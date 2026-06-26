歌手で俳優の亀梨和也と山下智久が７月４日に放送される日本テレビ系音楽特番「ＴＨＥＭＵＳＩＣＤＡＹ２０２６」に出演することが発表された。この２人がそろったことで本家が歌う「青春アミーゴ」に期待の声が高まっている。総合司会を櫻井翔が務める同番組。今回は６０組を超えるアーティストが集結し、９時間半にわたって放送される。その出演者のメンバーとして発表されたのが亀梨と山下だ。ある芸能関係者は「こ