日本代表の中村敬斗【写真：徳原隆元】FOOTBALL ZONE

なぜ試合中に履き替え？中村敬斗のソックス問題の背景「着用が義務付け…」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • W杯スウェーデン戦で中村敬斗がソックス問題に直面した
  • 後半15分過ぎに主審から履き替えを命じられ一時ピッチを離れた
  • ルール違反ではないとして宮本恒靖会長が試合後に「不本意」と疑問を呈した
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 【速報】小田急線 全線で運転見合わせ　運転再開のめど立たず【山梨・富士河口湖町で震度6弱の地震】
  2. 2. ≠ME 新メンバーオーデ開催発表
  3. 3. 民家の庭に親子の遺体? 二男逮捕
  4. 4. 【独自】俳優の村上虹郎さんを傷害の疑いで書類送検　おととし当時交際していた女性に対し顔を殴るなどして重傷を負わせたか　今年に入って女性が警視庁に相談
  5. 5. 生理の報告させたか 元教員逮捕
  6. 6. 毎回1人でラブホ利用 悲しい背景
  7. 7. 小倉優子を酷評 離婚に納得の声
  8. 8. 北京の高層ビルに飛行体が衝突か
  9. 9. 山梨県で最大震度6弱の地震発生
  10. 10. スウェーデン選手 敗退と勘違い
  1. 11. 日本 イランに16億円無償支援へ
  2. 12. AIでウイルス作成疑い 19歳逮捕
  3. 13. 中村敬斗 ソックス注意され困惑
  4. 14. 女性2人とお泊りか 優里に呆れ声
  5. 15. 堂安の怒り「大会終わりに話す」
  6. 16. 軽トラに「銃弾の痕」か 北海道
  7. 17. 村上虹郎 相手を止めるため暴力?
  8. 18. 山梨で震度6弱 富士山に変化なし
  9. 19. 映画「ケロロ軍曹」不手際を謝罪
  10. 20. 東海道新幹線 27日全線見合わせ?
  1. 1. 【速報】小田急線 全線で運転見合わせ　運転再開のめど立たず【山梨・富士河口湖町で震度6弱の地震】
  2. 2. 民家の庭に親子の遺体? 二男逮捕
  3. 3. 【独自】俳優の村上虹郎さんを傷害の疑いで書類送検　おととし当時交際していた女性に対し顔を殴るなどして重傷を負わせたか　今年に入って女性が警視庁に相談
  4. 4. 生理の報告させたか 元教員逮捕
  5. 5. 山梨県で最大震度6弱の地震発生
  6. 6. 日本 イランに16億円無償支援へ
  7. 7. AIでウイルス作成疑い 19歳逮捕
  8. 8. 軽トラに「銃弾の痕」か 北海道
  9. 9. 山梨で震度6弱 富士山に変化なし
  10. 10. 東海道新幹線 27日全線見合わせ?
  1. 11. 東名など規制か「外出控えて」
  2. 12. 雅子さまの装いに「珍しい気が」
  3. 13. 山本代表 恐怖のカーチェイスか
  4. 14. 鹿児島で5歳児不明 捜索が難航か
  5. 15. 自転車追い抜き 7割超が交通違反
  6. 16. 中国籍男 ポルシェで車2台と衝突
  7. 17. 金沢大で教授解雇 1週間で2人目
  8. 18. 採点ミスで46人追加合格 神奈川
  9. 19. 長崎の米基地で脚切断 国を提訴
  10. 20. 10歳にわいせつ 画像や動画3千点
  1. 1. 毎回1人でラブホ利用 悲しい背景
  2. 2. 百名店ソムリエが絶賛のノンアル
  3. 3. 年200万個売れる食パン 人気の訳
  4. 4. 2000匹のたぬき生息「たぬき島」
  5. 5. 同程度の地震発生に注意してほしいと首相
  6. 6. 法務大臣がルール違反? 大臣陳謝
  7. 7. 天皇陛下と秋篠宮さま「団結」か
  8. 8. 「減刑やむ得ない」判決に大炎上
  9. 9. 飲食料品の消費減税巡り議論難航
  10. 10. 詐欺電話を撃退した見事な返答
  1. 11. 原子力施設の異常報告なしと官房長官
  2. 12. 不倫疑惑の官房長官秘書官が交代
  3. 13. 神奈川県中井町で崖崩れと国交省
  4. 14. 【山梨で震度6弱】木原官房長官“静岡・浜岡原子力発電所を含む原子力関連施設の異常報告なし”
  5. 15. 【動画】山梨で震度6弱：木原官房長官が会見
  6. 16. 高市首相の“恥”行動が海外に飛び火！ 英タイムスがG7外交をディスり、英FTは国内財界との没交渉ぶりを暴露
  7. 17. 麻生氏「愛子天皇」を拒む頑なさ
  8. 18. 青森で震度6強 2県で計7人けが
  9. 19. 木原官房長官「富士山の火山活動に異常は確認されていない」
  10. 20. 仏YouTuberの動画 コメ欄は怒り
  1. 1. 北京の高層ビルに飛行体が衝突か
  2. 2. 日本船 イランの警告で進路変更
  3. 3. ベネズエラ地震 死者1万人超えか
  4. 4. ベネズエラ大地震 死者が急増中
  5. 5. ロシアのイワノフ元副首相が死去
  6. 6. 盗撮容疑の韓男 13階から転落死
  7. 7. 古代巻物 AIで全文解読に成功
  8. 8. イカゲーム名優 最高裁で無罪に
  9. 9. 北朝鮮で「トヨタ車」人気集める
  10. 10. 森保Jサポがゴミ拾い 韓国起源?
  1. 11. 鳩山氏 高市氏の台湾発言を糾弾
  2. 12. 書き間違えで「約61億円消失」米
  3. 13. サナ 衣装露出に同情と応援の輪
  4. 14. 中国でClaude 公式の1割で流通
  5. 15. W杯 どこが優勝しても気まずい?
  6. 16. 米自動車大手、人事で混乱発生か
  7. 17. 未開封「マリオ」4.8億円で落札
  8. 18. 英国王 64億円超の納税を初公表
  9. 19. 中国人女性が大騒ぎか、成田空港に緊急着陸―中国メディア
  10. 20. ベネズエラ 連続地震で非常事態
  1. 1. VWが10万人雇用削減か 4工場閉鎖
  2. 2. キオクシア トヨタ超え首位浮上
  3. 3. レクサス唯一のMT 1年乗ってみた
  4. 4. デリカD:5受付終了 新型に期待
  5. 5. 7月の電気ガス料金 来月値下げへ
  6. 6. 初の最終赤字 ホンダ社長が謝罪
  7. 7. コメ5kg3590円 5週ぶり値上がり
  8. 8. 100均買い物 お金持ちのマインド
  9. 9. 大繁栄だ 東京23区外の街に注目
  10. 10. かっぱえびせんなど75品値上げへ
  1. 11. 日産 60万台超リコール届け出
  2. 12. 娘の毎朝スタバ「無駄遣いでは」
  3. 13. 「ゴディバジャパン」経営再建へ
  4. 14. 「普通税」で宿泊税導入考え示す
  5. 15. フォルクスワーゲンが大リストラ、従業員の１５％削減検討…巨額投資のＥＶ普及遅れ
  6. 16. 農作物50品種 中韓へ流出可能性
  7. 17. 製薬大手モデルナ大幅高＝米国株個別
  8. 18. サウナもスポーツも快適に過ごせる予感。 体毛ケア未経験のアラサー男性がパナソニックの「ラムダッシュ ボディトリマー」を試してみた
  9. 19. 高齢者たちの年金事情が明らかに
  10. 20. なぜ待遇差訴えたら賠償額減った
  1. 1. Apple値上げ 購入時期のリアル
  2. 2. YouTubeショート、新機能が追加
  3. 3. 【多いな】“パリピ怪物”から“沼地の番人”まで濃いキャラだらけ　スティーヴン・コスタンスキ監督新作のキャラポス大量解禁［ホラー通信］
  4. 4. YouTubeショート「低評価」終了
  5. 5. Apple、MacとiPad大幅値上げへ
  6. 6. 総務省「NURO光」など巡り指導
  7. 7. アーク、「GeForce RTX 5090」搭載の14モデル対象にメモリ倍増キャンペーン。128GB搭載モデルは256GBに
  8. 8. 【4980円】HuluやNetflix、dTV、DAZNユーザーならFire TV Stickだ! 音声認識精度や通信速度をテスト
  9. 9. KDDI山口衛星通信所が宇多田ヒカル新作MVの舞台に
  10. 10. ひつじたちが殺人事件に挑む。ヒュー・ジャックマン主演映画「ひつじ探偵団」Prime Videoで24日から独占配信
  1. 11. 「DISSIDIA FINAL FANTASY」の朗読劇開催　FF30周年記念で
  2. 12. YouTubeとTikTokを漫画出版社が厳しく非難、Content IDによる著作権管理が出版物に対しては無意味であるため
  3. 13. 「ファイナルファンタジー30周年×横浜」夢のコラボレーション企画を開催
  4. 14. 速報：ミニ スーパーファミコン予約受付は9月16日(土)開始。ミニ ファミコンの再生産も決定！
  5. 15. rinnaのAIアバターの番組キャスター「AI タナカヒトミ」 テレビ東京「WBS」年末3時間生放送内で起用　ゲストに阿部寛･松重豊･YOSHIKIら
  6. 16. KDDI 最大1422万件の情報漏洩か
  7. 17. NASA 地球大の惑星を10個発見
  8. 18. [鍋潤太郎のハリウッドVFX最前線]Vol.84 SIGGRAPH2017 エレクトロニック・シアターレポート
  9. 19. ポケモンGO「タマゴを探せ！」イベント開始。色違いミミロルやアメ倍増
  10. 20. 世界最高水準の工作機械メーカー、会社の危機救った現状に甘んじない開発精神
  1. 1. スウェーデン選手 敗退と勘違い
  2. 2. 中村敬斗 ソックス注意され困惑
  3. 3. 堂安の怒り「大会終わりに話す」
  4. 4. 森保監督の采配「偶然じゃない」
  5. 5. 日本戦カード判定基準に疑問噴出
  6. 6. 日本戦の主審 海外で批判殺到
  7. 7. W杯 家具ブランドが異例の対応
  8. 8. 本田 ブラジル戦解説はBSに降臨
  9. 9. 日本に同点も…突破条件を勘違い
  10. 10. DAZNの無料配信 会員から怒り
  1. 11. ネパールサッカー協会を処分
  2. 12. オランダ代表 次戦中止の可能性
  3. 13. 「睾丸破裂」お腹まで痛む理由
  4. 14. W杯ブラジル戦 3つの不安要素
  5. 15. 真美子さんがSOSか 出産の舞台裏
  6. 16. 韓国まさか W杯決勝T進出ピンチ
  7. 17. 栗山英樹氏 大谷に異例の要望?
  8. 18. ブラジル戦PV 深夜2時も9分完売
  9. 19. W杯で渋谷熱狂 困惑する外国人
  10. 20. チルアウトの「消せる」広告話題
  1. 1. ≠ME 新メンバーオーデ開催発表
  2. 2. 小倉優子を酷評 離婚に納得の声
  3. 3. 女性2人とお泊りか 優里に呆れ声
  4. 4. 村上虹郎 相手を止めるため暴力?
  5. 5. 映画「ケロロ軍曹」不手際を謝罪
  6. 6. 村上虹郎 元交際相手に4度暴行か
  7. 7. K-1元王者 インスタで病の診断
  8. 8. がん複数転移の疑い 再入院へ
  9. 9. 辻仁成氏、フランスの酷暑に悲鳴
  10. 10. 櫻井に「ポンコツいじり」不快感
  1. 11. ウマ娘声優 イベ欠席続き心配も
  2. 12. バチェロレッテカップルが破局
  3. 13. 佐野ひなこ Mリーグ指名に本音
  4. 14. 村上虹郎出演ドラマ 放送見送り
  5. 15. 松本人志 体調不良で出演見送り
  6. 16. もぐら 38キロ減量のきっかけは
  7. 17. 村上佳菜子 夫が「武者修行」へ
  8. 18. 『ケロロ軍曹』16年ぶり劇場版新作、“福田組”豪華俳優陣が集結　『勇者ヨシヒコ』『変態仮面』『銀魂』から総勢12人出演【全コメントあり】
  9. 19. 出版不況も芽郁の写真集バカ売れ
  10. 20. セコセコと…重盛さと美がズバリ
  1. 1. 夫婦の営みなし 男女の不満率
  2. 2. 武田久美子の美ボディ「さすが」
  3. 3. 吉村崇 小倉優子に「糞ババア」
  4. 4. 木下優樹菜 救急搬送されていた
  5. 5. 永野の代役から、形勢「逆転」も
  6. 6. UNIQLO 涼しげワンピに絶賛の声
  7. 7. 避妊具に穴 結末に「辛すぎる」
  8. 8. 子宮全摘 妻が夫に綴った本音
  9. 9. 母がカフェで授乳 SNS投稿物議
  10. 10. 丸源ラーメン 25周年で増量企画
  1. 11. 結婚式が空席だらけ 原因は夫
  2. 12. グラビア界偉人 23年ぶり写真集
  3. 13. 主婦たちの最新不倫事情に絶句
  4. 14. 元No.1キャバ嬢 貯金額明かした
  5. 15. 再びの断水に余震。震災6日目で痛感した、先の見えない被災生活／今日、地震がおきたら（15）
  6. 16. 亡き兄が譲った彼女 秘密が判明
  7. 17. なぜ“既婚男性”ばかりにモテる？不倫を引き寄せる女性の「共通点」
  8. 18. 激安弁当 物価高の救世主を追う
  9. 19. 大人感プラスでメイク映え。夏の美人度を上げる【ボブ＆ショートボブ】人気スタイル集
  10. 20. 職場の男性陣に取り入るのが上手い「あざと姫」。同僚女性の不満は“嫉妬”と言われて…／みんな私のこと「かわいい」って言ってくれるけど（1）