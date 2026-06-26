プロフィギュアスケーターでタレントの村上佳菜子（31）が26日までに、自身のインスタグラムを更新。夫が海外へ渡ったことを報告した。行きつけのかき氷店の店員だった豊さんと、2024年3月に結婚した村上。結婚後は、イベントで不定期に出店する夫とのかき氷店「こおりのPOPPO」の情報をインスタグラムで告知している。この日はストーリーズで「寂しいけどがんばってね」と書き出し、夫に寄り添った2ショット写真を公開。「