ベネズエラで相次いだマグニチュード7級の地震で、これまでに235人が死亡し約4300人が負傷した。200人以上が建物の下に取り残されている可能性があり、救出活動が続く中で各国の支援が本格化している。200人以上が倒壊した建物の下に南米ベネズエラの首都カラカスにある空港で激しい音が響き渡る中、逃げ惑う人々。ロビーの天井の一部は崩れ落ち、土ぼこりが舞った。日本時間の25日朝、マグニチュード7.2と7.5の地震が立て続けに発