僕は上京した18歳から26歳まで、仕事が続かず様々な職場で働いた。その中でも比較的長く働き、多くの経験をしたのがラブホテル清掃だ。ラブホテルでの経験なんてせいぜい日々の清掃業務だけだろうと思われがちだが、意外と面倒な場面も多い。たとえば泥酔客の対処、部屋前でのコスプレなどの貸し出し、“オトナのお店”からの電話対応など、細々とした業務がけっこうある。とはいえ、都内でも屈指の回転率の悪さを誇るであろうラブ