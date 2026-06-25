鹿児島県霧島市で5歳の男の子が温泉施設から入浴中に行方不明となって、6月25日で5日目となる。現在も、温泉施設の近くを流れる川の下流を中心に懸命な捜索がおこなわれている。そんななか、ネット上で過熱する “考察合戦” に南海キャンディーズ・山里亮太が苦言を呈したことが、話題となっている。「山里さんは6月24日放送の『DayDay.』（日本テレビ系）で、『こういったときによくないのは、みんなが勝手に憶測で言い始め