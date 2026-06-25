’24年4月に北海道旭川市の神居（かむい）大橋の欄干から当時17歳の女子高生を落下させたとし、殺人、不同意わいせつ致死、監禁の罪に問われた内田梨瑚被告（23）。旭川地裁は6月22日、検察の求刑通り懲役27年の判決を言い渡した。「事件の発端は、内田被告が写った画像を女子高生がSNSに無断転載したことでした。激怒した内田被告は女子高生を車に監禁して連れまわし、暴行を加えたといいます。高さ約10メートルある神居大橋では