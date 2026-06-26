金沢大は26日、学生らにハラスメント行為を繰り返したとして、理工研究域の50代男性教授を懲戒解雇にしたと発表した。解雇は24日付。23日にも、利害関係のある業者から金銭を受け取ったとして融合研究域の40代教授の懲戒解雇を発表しており、1週間で2人目。大学によると、理工研究域の教授は2021〜24年、学生を含む研究室関係者に設備を使わせないアカハラ、他人の研究を盗用したと誹謗中傷するパワハラや、学生へのセクハラが