JR東日本は7月18日から「特急いなほ」で運用されているE653系にかつての寝台電車“583系カラー”をまとった車両を走らせます。これは7月に始まる山形県庄内エリアの観光キャンペーン「山形庄内夏の観光キャンペーン」に合わせたもので、羽越本線の新潟～酒田(山形県)・秋田を結ぶ特急いなほに運用している車両E653系7両編成1本を塗り替えます。現在秋田県にある工場で検査と塗り替え作業中とのことです。5