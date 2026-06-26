news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「地震で甚大な被害死者1万人超える可能性も」についてお伝えします。◇上の階が滑り落ちたようになっている建物や、ベッドのようなものが挟まれた様子も見られます。南米ベネズエラ北西部で24日、相次いだマグニチュード7を超える地震。これまでにおよそ235人が死亡、少なくとも4300人がケガをしたといいます。最も大きな被害を受けた地域の1つが、ラグアイラ州です。完全に