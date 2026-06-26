日産は「ノート」や「エクストレイル」など60万595台のリコールを届け出ました。リチウムイオンバッテリーのコントローラーが異常がないのに警告を発し、モーターの出力を制限する可能性があり、最悪の場合、走行中にモーターが止まり走れなくなるとしています。実際に、高速道路を走行中走れなくなり、停止した車に後続車が接触する事故が起きたということです。