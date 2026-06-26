マンホールから噴き出す大量の雨水。排水機能を上回る大雨によって冠水被害も発生しています。27日は関東をダブル台風が連続で直撃する見通しで、1日に二度、台風が迫るという異例の事態にできる備えとは。26日午後1時の神奈川・横浜市では、雨脚が急に強まりました。道行く人は横殴りの雨から身を守るように、傘を斜めにさして足早に歩いています。東京・立川市にも正午過ぎに土砂降りの雨。多くの車がヘッドライトをつけて走行し