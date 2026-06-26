都内の交差点で今月9日、高級車ポルシェで車2台と衝突し、3人にけがをさせたとして、中国籍の男が逮捕・送検されました。衝突直前には、時速100キロに達していたということです。捜査関係者によりますと、逮捕されたのは、中国籍の許禎逹容疑者（23）です。許容疑者は今月9日、文京区の交差点をポルシェで右折し切れず縁石にぶつかり、はずみで反対車線の車2台と衝突、男女3人に軽傷を負わせた危険運転傷害の疑いがもたれています