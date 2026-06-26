◇W杯北中米大会1次リーグF組日本―スウェーデン（2026年6月26日ダラス）歌人の俵万智さん（63）が26日、自身のXを更新。FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組最終戦の日本―スウェーデン戦で解説を務めた本田圭佑（40）の独特な言葉遣いに注目した。本田はNHK中継の解説で、この日も持ち味の率直な表現を連発。プレーの状況を表現する中で飛び出した「肉ばなった」や「危い（あぶい）」といった言い回しが