霧島市の温泉施設を訪れていた5歳の男の子が、行方不明になって26日で6日目です。施設の近くを流れる天降川を中心に、懸命な捜索が続いていますが、手がかりは見つかっていません。天降川は、急に深くなる場所が点在しているうえに、ここ数日の雨の影響で水位が増していて、捜索が難航しているとみられています。霧島市隼人町にある「かれい川の湯」には、警察の車両が集まっていました。今月21日から行方が分からなくなってい