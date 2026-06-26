記事のポイントワットノットは企業価値110億ドル（約1兆6500億円）超に成長し、ライブショッピング市場で存在感を高めている。ファッションが最大カテゴリーとなり、高級バッグなどのライブ販売が成長をけん引している。ブランド出店の拡大とShopify連携を進め、ライブコマースの裾野を広げている。ライブショッピングアプリのワットノット（Whatnot）が、目覚ましい成長期の真っただ中にある。2025年後半に2億2500万ドル（約337億