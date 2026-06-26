【Reincarnation 牧瀬紅莉栖】 12月 発売予定 価格：7,500円 グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「Reincarnation 牧瀬紅莉栖」を12月に発売する。価格は7,500円。 想定科学アドベンチャー『STEINS;GATE』より「牧瀬紅莉栖」がReincarnationシリーズでプラモデルとして立体化。 細身で華奢なボディラインや、凛々しくも繊細な表情など原作再現度の