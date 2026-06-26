米テキサス州ダラスで決戦サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグF組の日本は25日（日本時間26日）に、米テキサス州ダラスでスウェーデンと対戦。元日本代表の本田圭佑がNHKで解説を務めた。試合前、柿谷曜一朗氏、林陵平氏がスタンドの日本人サポーターとスウェーデンサポーターの交流を伝えると、本田は「北欧はのどかな国やから、平和主義者多いかもしれない」とした上で、「唯一、平和じゃないのイブラヒモビッチ