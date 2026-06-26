ビジュアル系ロックバンド、DIR EN GREYのライブ映像「『DIR EN GREY TOUR25蜿蜒（えんえん）』VR THEATER」が26日、東京・渋谷のヒューマントラストシネマで特別上映された。昨年11月から12月にかけて行ったツアー「TOUR25蜿蜒」のステージを再現。観客は3D立体映像でステージ最前列の“視界”を体験した。観客からは「京さんの口の中もよく見える」「京さんのヘドバン、髪の毛が当たりそう」「マイクケーブルがつかめそうだ」「