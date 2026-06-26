橋桁が落下した事故現場＝2023年7月、静岡市清水区静岡市清水区尾羽の国道1号静清バイパス工事現場で2023年7月、橋桁が落下し作業員ら2人が死亡、6人が負傷した事故で、静岡地検は26日、業務上過失致死傷などの疑いで書類送検されていた、当時現場で監督する立場にあった男性（31）らを不起訴とした。異常認知後も落橋防止措置をせずに工事を継続し橋桁を落下させ、作業員らを死傷させた疑いで、静岡県警が今年3月、この男性ら