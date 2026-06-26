富士達（横浜市神奈川区）の焼き肉チェーン「七輪焼肉 安安」が、一部店舗で期間限定の感謝祭「お肉ほぼ全品半額セール」を6月27から行います。【画像】で見るとわかりやすい！「お肉ほぼ全品半額セール」実施店がコレです！今回の感謝祭は、「日頃のご愛顧に圧倒的な還元でお応えすべく」破格のプライスで実施されるということです。同日から、平塚店を皮切りに、7月にかけて神奈川、埼玉、千葉、栃木および大阪の対象店