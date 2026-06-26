名古屋の丸の内に2026年5月、「刺激的な辛餡(からあん)ラーメン」がオープンしました。ラーメンは一見スープのようですが、すくってみると、とろみのある辛い餡が。その下に麺が隠れています。驚きのメニューですが、実は東海地方の人たちにとっておなじみの料理から着想を得て作ったということです。刺激的な辛餡ラーメンの甲斐さん：「台湾ラーメンとあんかけパスタは名古屋のフ&