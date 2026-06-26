2011年に開設した東映が運営する公式YouTubeチャンネル「東映特撮YouTube Official」がチャンネル登録者200万人を突破した。ファンへ感謝の気持ちを込め、スペシャルな記念企画を200万人の「2」にちなんだ2種類実施する。1つ目は、特撮ファンにおなじみの名匠・坂本浩一監督を演出・構成に迎え仮面ライダー×スーパー戦隊特別映像2種類を27日午後7時からプレミア配信。さらに7月4日からは『平成仮面ライダー20作記念仮面ライダー