タレント・武田久美子（５７）の披露した美ボディ映える水着ショットに、ファンがくぎ付けになっている。２５日にインスタグラムで「私が表紙を務めるＦＲＩＤＡＹの発売日です皆様のお気に入りカットがあったら、ぜひ教えて下さいね」と報告した武田。大胆な水着ショットなどが添えられた。「写真集の発売記念のイベントも計画しております今後とも私のＩｎｓｔａｇｒａｍにてオフショットなどシェアしていきたいです」