俳優の村上虹郎さん（29）が傷害の疑いで書類送検されたことがわかりました。【写真を見る】【独自】俳優の村上虹郎さんを傷害の疑いで書類送検おととし当時交際していた女性に対し顔を殴るなどして重傷を負わせたか今年に入って女性が警視庁に相談捜査関係者によりますと、おととし東京・渋谷区にある自宅で、当時交際していた女性に対し、顔を殴るなどの暴行を複数回にわたって加え、全治1か月以上の重傷を負わせた疑いがも