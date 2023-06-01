メキシコ西部でサッカーファンの群衆に突っ込んだ車＝24日、カボサンルーカス（ソーシャルメディアから、ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】ロイター通信によると、メキシコ西部サンルカス岬で24日夜、サッカーのワールドカップ（W杯）メキシコ代表の勝利を祝う群衆に車が突っ込んだ。運転手を含めて17人が負傷し、病院で手当てを受けた。運転手は逮捕されたという。サンルカス岬はメキシコ有数の高級リゾート。メキシコ代