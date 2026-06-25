6月24日、バラエティ番組『EIGHT-JAM』（テレビ朝日系）が放送された。女性アイドルの歴史を振り返るというその内容をめぐって、波紋が広がっている。この日は「豪華プロが選ぶ音楽の教科書に載せたい昭和・平成・令和女性アイドル50年史」というテーマだった。スタジオには、元モーニング娘。の後藤真希やKing ＆ Princeの高橋海人などを迎え、アイドルの歴史を振り返った。VTRでは、時代を変えたスターを1年ごとに選出