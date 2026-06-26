東京・文京区の交差点で高級外車「ポルシェ」を時速およそ100キロで運転し、車2台と衝突して男女3人にケガをさせたとして、中国籍の男が逮捕されました。警視庁によりますと、送検された中国籍の許禎達容疑者は今月9日、高級外車「ポルシェ」を運転中に文京区大塚の交差点を右折しようとした際、縁石に衝突して反対車線に飛び出し、車2台と衝突して男女3人にケガをさせた疑いが持たれています。現場となった道路の制限速度は50キロ