北朝鮮で個人による自家用車保有が急速に広がる中、日本メーカーのトヨタ車が平壌市内で目立つ存在になっていることが分かった。米政府系メディアのラジオ・フリー・アジア（RFA）が23日、北朝鮮内部情報筋の話として報じた。報道によると、2024年に北朝鮮当局が個人名義での車両登録を認める方向で「個人自動車利用法」を改正して以降、平壌をはじめ主要都市で自家用車が急増している。平壌事情に詳しい情報筋はRFAに対し、「最近