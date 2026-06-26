村上虹郎さん東京都渋谷区の自宅で2024年、当時交際していた女性の顔を殴って重傷を負わせたとして、警視庁原宿署が傷害の疑いで、俳優村上虹郎さん（29）を書類送検したことが26日、捜査関係者への取材で分かった。「けがをさせたことは間違いない」と容疑を認めている。書類送検容疑は24年3〜5月、自宅で4回にわたり、女性の髪の毛をつかんで頭を窓にたたきつけたり、顔を殴ったりして、1カ月以上の重傷を負わせた疑い。女