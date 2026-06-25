モデル、タレント、近年は実業家としても活躍する紗栄子。そのファッションや生き方が共感を呼ぶことも少なくないが、Instagramで“下着風重ね着”を披露し、SNSをざわつかせている。発端となったのは、6月21日の投稿だ。《最近の私》とつづり、直近のファッションを紹介した。「紗栄子さんは白いTシャツにデニムとドット柄のスカートを合わせていました。さらに、Tシャツの上に、緑色の水着風のウェアを重ね着していたのです