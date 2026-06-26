神奈川大学＝横浜市神奈川区神奈川大（横浜市）は26日、2月4日に実施した一般入試で採点ミスがあり、46人が新たに合格者として確認されたと発表した。希望者は年度途中からの入学を認める。既に他大学への入学金などを支払っていても必要な補償をするとした。神奈川大によると、ミスがあったのは国語の科目で四つの選択肢から正しい解答を選ぶ問題。システムに読み込ませる採点用のマークシートで、チェックすべき正答の選択肢