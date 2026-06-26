グラビアアイドルの高野真央（※高＝はしごだか）が25日、自身のXを更新。自身のグラビアにまつわる記事の“表現”について苦言を呈している。【別カット】グラマラスボディを披露した高野真央高野は「ねぇ、私カップ数もスリーサイズも公表してないから毎回ニュースに書かないでくれよ、、ずっとそれが広がり続けてて勘弁」と呼びかけている。高野は2003年生まれ、栃木県出身。2025年に芸能事務所「seju」に所属し、本格的