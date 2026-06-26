兵庫県淡路市で新聞配達員の男性が死亡しているのが見つかりました。大雨で増水していた川に流された可能性もあるとして警察が調べています。 【写真を見る】【速報】新聞配達員の男性が用水路で死亡しているのが見つかる川に流された可能性も兵庫・淡路市 警察によりますと26日午前7時ごろ、淡路市尾崎で住民がエンジンがかかったまま止められている新聞配達のバイクを発見し、販売店に連絡がありました。 その後、新聞販売店