日産自動車は、走行中にモーターが止まって走れなくなるおそれがあるとして、「ノート」や「エクストレイル」などおよそ60万台のリコールを国土交通省に届け出ました。リコール対象となるのは、「ノート」や「ノートオーラ」、「エクストレイル」の3車種で、2020年11月から今年4月までに生産された60万595台です。原因はリチウムイオンバッテリーの制御プログラムに不具合があり、不要な異常を検知するとモーターの出力が制限され