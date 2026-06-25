6月23日、女優の白石聖が、バラエティ番組『ザ!世界仰天ニュース』（日本テレビ系）に出演した。番組内での白石のヘアスタイルの変化に、注目が集まっているようだ。この日は「知らないとヤバい!危険生物スペシャル」というテーマで、身近に潜む生き物の危険性が紹介された。「スタジオゲストには、『Hey! Say! JUMP』の山田涼介さん、白石さん、コスプレイヤーのえなこさん、『きしたかの』の高野正成さん、ジュニアユニッ