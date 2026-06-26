ココスは、2026年6月19日から「ココス夏の福袋2026」の予約販売が始まっています。「ココッスくん」主役のテーブルウェアセットが入った福袋今回の福袋は、便利な食事券と、ココスのメニュー表紙でおなじみのイラストレーター・北澤平祐さんとコラボしたオリジナルグッズ3点のセットです。価格は3630円（税込）。福袋のセット内容は以下の通り。・オリジナル美濃焼プレート日本の伝統工芸品「美濃焼」のプレートに、北澤平祐さんが