きっかけはSNS上のトラブル2024年4月、当時17歳の女子高校生を車に監禁して連れ回したうえ、北海道・旭川の渓谷「神居古潭」にある橋の欄干に座らせ、川に落下させて殺害したとして、殺人や監禁などの罪に問われた内田梨瑚被告（23）。自身の罪と向き合おうとしないかのような公判中の姿勢が強い批判を浴びたこともあり、強い注目を集める中、22日、旭川地裁で懲役27年の判決が下った。公判中から求刑や量刑がしばしば世間の一大