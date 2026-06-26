れいわ新選組山本太郎代表の元私設秘書B氏（20代）が、山本氏が運転するレンタカーに乗った時の恐怖体験を振り返る。「あの日も、急に前を走る車に悪態をつき始めて…」。＊＊＊【写真】秘書が警察への連絡を勧めるも〈心当たりなし、です〉。山本太郎氏が秘書に送った“遵法精神ナシLINEメッセージ”運転に過剰な自信を持っている2025年4月、B氏は山本氏の能登半島被地震災地の視察に同行した。当時、B氏は山本氏の地方出張