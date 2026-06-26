小泉防衛大臣は、陸上自衛隊が使用していたUSBメモリにコンピューターウイルスが含まれていたと明らかにしました。小泉進次郎 防衛大臣「安全性を確認するという規則が遵守されていなかったことは問題だったと考えています。こうしたことが起きないよう、現在、ウイルスチェックの実施を徹底しているところです」小泉防衛大臣はきょうの会見でこのように述べ、去年2月に兵庫県の陸上自衛隊中部方面総監部で、ウイルスに感染し