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W杯、日本代表はブラジル代表と決勝Tで対戦 ブラジルファンから様々な声

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • W杯でブラジルと日本の決勝トーナメント1回戦対戦が決定した
  • ブラジルメディアがファンの声をまとめ「日本が怖い」などの意見が続出
  • 「20年ぶりの対戦で今の日本は別次元」と警戒するファンもいるという
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