カフェで授乳ケープを使って授乳していたら、店員から「たくさんの人がいますので…」と注意されてしまった──。こんな体験談が大きな議論を呼んでいます。SNSでは「ケープを使っているのだから配慮は十分ではないか」「授乳室を使うべきだ」と賛否が分かれています。この騒動を受けて、育児用品メーカー「雪印ビーンスターク」は公式Xで「カフェでケープで授乳しているのは、赤ちゃんにとっての小さなカフェ」と発信し、共感の声