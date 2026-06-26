政府はきょう（26日）、イランに対しておよそ1000万ドル＝日本円でおよそ16億円の緊急人道支援をおこなうと明らかにしました。茂木外務大臣は会見で、イラン、レバノン、パレスチナにおける人道状況の悪化を受け、あわせて1500万ドル＝日本円でおよそ24億円の緊急無償資金協力を実施すると発表しました。このうちイランに対しては、国際機関を通じて生活必需品や食料の配布などおよそ16億円相当の人道支援をおこなうということです